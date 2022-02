Liverpool vs Norwich: hora y canal de TV para ver a Luis Díaz este sábado

IVERPOOL VS NORWICH: HORA Y CANAL DE TV PARA VER A LUIS DÍAZ ESTE SÁBADO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Liverpool Vs Norwich se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. TeleCinco Espana, DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 4:00 pm

Colombia: 10:00 am

Argentina: 12:00 pm

México: 10:00 am

Estados Unidos: 10:00 am (este), 8:00 am (pacífico)