Liverpool y su opción número uno para reemplazar a Van Dijk

Tras la lesión del central Virgil van Dijk, su equipo Liverpool empieza a buscar cuál al reemplazo del neerlandés, ya que el tiempo que estará ausente será entre seis a ocho meses. Todo parece indicar que el central del Leipzig, Upamecano se encuentra en la lista de los posibles fichajes para que llegue a cubrir el vacío que deja el central en la zaga del equipo inglés.



No obstante, Liverpool se encuentra en una encrucijada teniendo en cuenta que al francés también lo quieren desde España, exactamente el Real Madrid. Sin embargo, deberán esperar que se vuelva a abrir el mercado de fichajes y así empezar a negociar el fichaje de Dayot Upamecano a quien se le ha reducido su cláusula de permanencia a 45 millones de euros, teniendo en cuenta la situación del Covid-19. No obstante, el galo renovó con su club hasta la temporada 2023.

Vea también: Lesión de James: ¿cuántos partidos se perderá con el Everton?



Cabe resaltar que el jugador, sin haber llegado a Liverpool, tiene la confianza de exdefensor y leyenda, Jamie Carragher quien manifestó que “el siguiente gran fichaje del Liverpool en verano debía ser un central de todas maneras, esto debe ser adelantado al día 1 de enero. Hay un jugador llamado Upamecano, no es el mismo perfil que Van Dijk, pero si él es el futbolista que querían, que paguen el dinero extra que corresponda y le traigan.".

Para esta temporada los ‘reds’ ficharon al ex Bayern, Thiago Alcantara y a Diogo Jota para que ayudaran al mediocampo. No obstante, un error que cometió la dirigencia del equipo inglés fue no suplir la vacante que dejó Lovren, quién fue transferido al Zenit de San Petesburgo.

Le puede interesar: Un enemigo declarado del Barcelona suena para reemplazar a Zidane



Mientras se abre el nuevo mercado de transferencias, a Jurgen Klopp le tocará empezar a probar con varios jugadores, uno de ellos es Fabinho quién hasta el momento es el más indicado, ya que cuenta con la experiencia necesaria en la zona defensiva. Otra alternativa sería algún jugador de las divisiones menores como Billy Koumetio, Phillips o Williams. No obstante, los seguidores del Liverpool deberán esperar qué decisiones toma Kloop en pro del equipo.