Lo de Luis Díaz toma forma: la posición que ocuparía en el Liverpool de Klopp

Toma cuerpo la posibilidad de ver a Luis Díaz vistiendo la camiseta del Liverpool. El conjunto inglés, todo indica, revisa con lupa la viabilidad de incorporar al colombiano una vez se abra el mercado de pases en el invierno.

Díaz, quien sigue evolucionando futbolísticamente con el Porto, ahora es comparado con Cristiano Ronaldo, de acuerdo a Four Four Two, publicación que da como un hecho la llegada del jugador a comienzos del próximo mes.

Dicha revista también se atreve a anticipar cuál será la posición que ocupará Díaz en el Liverpool que dirige Jürgen Klopp, quien debe hacer frente a las ausencia de Mohamed Salah y Sadio Mané, ausentes en enero por la disputa de la Copa Africana de Naciones.

"El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta. En el sistema de Klopp, esto es competencia de Diogo Jota o Mané, pero para ser realistas, podría ser que Díaz juegue en cualquiera de las posiciones de ataque".

Four Four Two añadió: "Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo. Aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca".