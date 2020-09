Lo que causa James... Actriz porno lo felicitó por llegar al Everton

James Rodríguez ya es jugador del Everton, una noticia que pone fin a meses de especulación sobre el futuro del colombiano. El anuncio no pasó inadvertido para Kendra Lust, una conocida actriz de videos y películas para adultos.

A los pocos minutos de que el club informó el fichaje, Lust respondió, en Twitter, con dos simples emojis: el brazo doblado símbolo de fuerza y las palmas arribas.

La actriz, además, tuvo una corta interacción con un hincha del Everton que le pidió suscribirse a su canal de YouTube. Lust le preguntó: "¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube?". Y el hombre le respondió: "Maldición. Casi 6.000. La mayoría fans tuyos".

😂 Damn.



Almost 6000. Mostly big fans of yours