Los brillantes números que alcanzó James Rodríguez tras nuevo triunfo de Everton

Este domingo, en el marco de la cuarta ronda de la FA Cup, el Everton de los colombianos logró su clasificación a la siguiente instancia con gol de Yerry Mina y dos asistencias de James; ambos fueron figuras y soñando con el primer título en el balompié inglés.

James Rodríguez fue el mejor jugador del partido y ya se le ve mejor en el aspecto físico y futbolístico. Fue el eje ofensivo de Everton ante un pálido Sheffield Wednesday y jugó 85 minutos de gran performance que dejaron números brillantes en su noche de Goodison Park y pensando en lo que viene para su equipo en la Premier Legue.

Según estadísticas oficiales de Everton, James Rodríguez tocó la pelota en 93 ocasiones, dio 8 pases clave, dos asistencias de gol, y tuvo un 85% de precisión en cada pase que lanzó hacia un compañero desde cualquier distancia e intención.

Además, James Rodríguez tiene un registro bastante especial, pues completó influencia directa en 10 goles jugando en condición de local. El colombiano ha dado 7 asistencias y ha convertido 3 dianas en Goodison Park, siendo superado únicamente por Harry Kane en Tottenham y Bruno Fernández en Manchester United.

James Rodríguez sigue progresando en su rendimiento tras recuperarse de la última lesión decembrina; ahora Everton se prepara para enfrentar a Leicester el próximo miércoles y Newcastle el sábado, ambos juegos como local y probablemente con los dos colombianos como inicialistas.

