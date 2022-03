La euforia por la llegada de Lucho Díaz al Liverpool no fue un tema solo de colombianos, pues la afición del Liverpool también ha demostrado bastante optimismo por la llegada del jugador colombiano; pero eso no es todo: el gran rendimiento del guajiro también ha sido aplaudida por la prensa británica, quién no dudó en catalogarlo como el mejor fichaje de invierno en la Premier League.

Lea también: Por el sueño mundialista: Así formaría Colombia para el duelo de este martes ante Venezuela

El Daily Mail, uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, realizó un balance del rendimiento de los clubes de la Premier League, analizando sus incorporaciones, desde las mejores hasta las peores.

Para determinar el top; el Daily Mail organizó a los jugadores en una escala de 1 a 10 de acuerdo al rendimiento e impacto generado en su equipo, el primer lugar se lo llevó Lucho Díaz, con una calificación de 10 sobre 10, mientras que la lista la completa Coutinho (9), Kulusevski (8) y Trippier (7).

Sobre la calificación obtenida por el guajiro, el periódico aclaró: “El colombiano ha encajado perfectamente en el Liverpool desde su llegada en enero, anotando dos veces en seis apariciones en la Premier League. Sus impresionantes actuaciones le han valido una serie de elogios, incluido el ex Red Jamie Carragher, quien afirmó que el Liverpool es favorito para el título desde su llegada”.

Le puede iteresar: "Uno no piensa en lo económico": jugador de Paraguay acerca de premios si le ganan a Perú

Cabe recordar que tras la llegada de Díaz al Liverpool, el equipo ‘red’ logró una impresionante remontada, pues a inicios de enero, la diferencia con el Manchester City, líder del campeonato, era de 11 puntos, mientras que a día de hoy es apenas de uno.