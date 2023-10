Liverpool se blinda para apoyar a Luis Díaz: "Todo el club está detrás de él"

Liverpool se alista para lo que será un nuevo partido. El conjunto dirigido por Jurgen Klopp se medirá a mitad de semana ante Bournemouth por los octavos de final de la Copa de la Liga.

En medio de la competencia internacional. El conjunto red vive un complicado momento debido al secuestro del padre del colombiano Luis Díaz. Para el club, la situación del guajiro ha tocado bastante hondo en las fibras del equipo.

Pep Ljinders, asistente técnico de Jurgen Klopp reveló que es algo bastante atípico. En la rueda de prensa previa al compromiso por la Carabao Cup, el ayudante del DT manifestó que el equipo ha tratado de sobrellevar la situación, pero que no es algo cómodo dentro de la plantilla.

“Lucho es un jugador increíble y lo sabíamos. Pero luego lo ves en el edificio y es la persona que siempre sonríe, así que realmente nos preocupamos por él”, dijo inicialmente el ayudante para referirse al impacto de la situación en Luis Díaz.

El asistente de Klopp reveló que no es algo fácil de manejar: “Ahora intentamos apoyarlo tanto como podemos; muchas cosas están fuera de nuestro alcance”.

Y añadió: “Creo y siento que es solo para el Liverpool FC y los jugadores saber lo que estamos haciendo y que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz”.

Para el asistente la clave es que el colombiano está recibiendo todo el apoyo posible al interior del equipo: “Mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos... Todo el club está detrás de él y si él tiene ese sentimiento de parte de nosotros, está bien. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo”.

Desde Liverpool se esperan noticias sobre el papá de Lucho. El cafetero decidió no volver al país por motivos de seguridad personales y familiares.