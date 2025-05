Luis Díaz eligió al mejor futbolista de todos los tiempos: “una inspiración”

Luis Díaz bañó en elogios a Lionel Messi

El delantero de la Selección Colombia dio una entrevista para la Premier League y en ella contestó clásicas preguntas donde confesó su admiración por el argentino y su exitosa carrera en el fútbol, ubicándolo como el mejor sin ninguna duda.

“Para mi Messi, por lo que ha generado, por lo que hizo, por lo que logró y porque era también una inspiración de chico, ver que hizo todo lo que hizo, no hay duda de que es el mejor”, sostuvo Diaz.

Le puede interesar: Daniel Muñoz daría golpe en su futuro: reemplazaría a referente en club grande

‘Lucho’ tampoco tuvo problema en mencionar los jugadores colombianos que según su consideración son los mejores en la historia del país, asegurando que Radamel Falcao, James Rodríguez y el ‘Pibe’ Valderrama conforman el top 3.

Además, el guajiro habló de la satisfacción de salir campeón de la Premier League con el Liverpool, una de las competencias más prestigiosas que tiene el mundo del fútbol y con un gigante club de Europa.

“Se me vinieron muchos recuerdos de pequeño, cuando quería jugar para un equipo grande y soñaba con jugar en la Premier League y en un equipo tan importante como lo es Liverpool. Ver que he pasado muchas circunstancias no tan fáciles y llegar hoy en día estar acá ganando una Premier League, obviamente te lleva a muchos recuerdos”, aseguró Luis Díaz.