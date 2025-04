Luis Díaz en el ojo del huracán: la acción que genera polémica en Liverpool

Liverpool sigue su buen camino en la Premier League, pues el equipo de Arne Slot consiguió un triunfo más que importante en el juego ante Everton por la fecha 30 de la máxima categoría de Inglaterra.

Sin embargo, este triunfo ante el clásico rival estuvo marcado por la polémica en el gol del triunfo de los Reds, pues Luis Díaz se encontraba en fuera de lugar.

De hecho, David Moyes, entrenador del Everton, habló sobre la jugada del partido que representó la derrota por la mínima diferencia en la jornada de la Liga de Inglaterra.

"Está en fuera de juego. No he recibido una explicación, pero he dicho que estoy decepcionado. Porque todos nuestros jugadores están defendiendo en la línea del área, Díaz viene de atrás y afecta a Tarky por detrás, claramente. Me sorprende mucho que no se pitara, o quizá no me sorprende", mencionó.

"No hay muchos entrenadores que vengan aquí y piensen que se toman muchas decisiones en Anfield, en general. Esa es mi opinión, y esta noche hubo una que creo que era bastante fácil", mencionó Moyes en medio de la conferencia de prensa en donde se le pudo ver más que molesto por la derrota de su equipo y la falta de determinación del central.

Además, el mandamás del Everton fue más que claro sobre la forma en la que actuaron los árbitros del compromiso, desatando la polémica total en Liverpool, en donde Luis Díaz es el protagonista tras su dudosa acción antes del gol del triunfo para los dirigidos por Arne Slot.

"Está en la línea el asistente, es muy fácil pitar fuera de juego. Muy, muy fácil. No estoy muy seguro de lo bien que los jueces de línea hicieron su trabajo esta noche; en general, hubo algunas banderas al principio y al final. No creo que lo hicieran especialmente bien", concluyó.