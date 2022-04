"Luis Díaz le está mostrando y tiene la confianza de Klopp"

Luis Díaz sigue teniendo buenas presentaciones con el Liverpool partido tras partidos. En esta oportunidad, el colombiano fue figura en la victoria aplastante ante Manchester United en el Anfield Arena.

Precisamente, el atacante guajiro fue quien abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo, luego de aprovechar un centro rastrero de su compañero Mohamed Salah que vio como llegaba para enviar el balón al fondo de la red y poner a celebrar a los hinchas de los ‘Reds’.

Ante sus constantes compromisos, Lucho Díaz ha venido recibiendo buenos comentarios y el apoyo de sus allegados, donde uno de ellos llegó proveniente del atacante Jhon Córdoba que dijo que tiene buena relación con el estratega Jurgen Klopp.

En su reciente entrevista, Córdoba indicó que el “presente de Luis Díaz es bastante bueno, ver su adaptación tan rápida a una liga tan competitiva como la Premier League. Siempre es bonito ver que se haya adaptado como lo está haciendo".

Asimismo, en ESPN, el delantero recordó su paso por el fútbol alemán donde señaló que “por lo que viví con muchos técnicos alemanes los técnicos alemanes son muy afectivos. Cuando les demuestras, ellos van a muerte contigo. Luis Díaz le está mostrando y tiene la confianza, que es lo más importante para un jugador".

Por otra parte, confesó que tuvo un ‘roce’ con uno de los técnicos en territorio teutón: “Una de las cosas que me llevo fue eso, el afecto que tuve con cada técnico que estuve. Sólo con uno no tuve 'feeling', el resto sabe que los latinoamericanos necesitamos de mucho afecto, que somos jugadores que cuando nos dan afecto, sobresalimos. Cuando más acogido me sentí, mejor me fue. Eso lo veo con Luis Díaz, es algo que el técnico alemán lo ha aprendido".