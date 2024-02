Luis Díaz perdería a un compañero para lo que resta de temporada: es oficial

Liverpool quiere arrasar con todo lo que tiene en esta temporada, especialmente, justo en el preciso momento en el que Jürgen Klopp decidió ponerle fin a su cargo como estratega de la institución. A raíz de esto, los de Anfield sueñan con la mejor despedida del alemán, y ya consiguieron la Carabao Cup. Encarrilados a quedarse con la Premier League, sufren el calvario de las lesiones.

En la final de la Carabao Cup ante el Chelsea, a Jürgen Klopp le tocó jugar con un club muy joven en busca de un nuevo título. Las lesiones aquejan y una especialmente como la de Thiago Alcántara, quien regresó a principios de enero por una lesión de cadera, pero volvió a recaer y está en duda su continuidad. Klopp precisó en rueda de prensa, previo a enfrentar al Southampton el parte del español.

Durante el juego ante el Arsenal en el Emirates Stadium el 3 de febrero, Thiago reapareció disputando los últimos minutos. Sin embargo, infortunadamente volvió a lesionarse por un tema muscular que parece ser más complejo de lo que se tenía en mente. De hecho, se especula que no regresará en lo que resta de la temporada.

En la rueda de prensa previa de la FA Cup, Jürgen Klopp afirmó que, “no hay plazos. No lo sé (si volverá a jugar esta temporada), no es algo a corto plazo. Es la misma región. Tiene que hacer un par de cosas desde el punto de vista médico y no sé si eso significará que pueda volver a jugar esta temporada. No puedo decir más al respecto”.

Con esto en mente, la enfermería se agudiza en el Liverpool. Pero, definitivamente el tema a acotar es la recuperación que podría tener Thiago Alcántara quien estaría listo, de acuerdo con lo anterior, para regresar en la próxima temporada.