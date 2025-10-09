Luis Díaz revoluciona al Liverpool: “El club podría haber salido ganando”

Uno de los fichajes más importantes en esta temporada fue nada más ni nada menos que la de Luis Fernando Díaz Marulanda en el Bayern Múnich. Salió del Liverpool que no pudo acordar la renovación con el guajiro y el conjunto bávaro le dio la mano para cambiar de aires y demostrar su valía.

En un equipo que sí ha sacado todo el provecho del colombiano, ‘Lucho’ ya ha tenido impacto directo en sus primeros partidos disputados en Alemania. Liverpool perdió la chance de oro de continuar con Luis Díaz en sus filas y sí que le ha costado bastante por la poca pegada que ha tenido Florian Wirtz, quien era el reemplazo, o hasta Alexander Isak.

Aunque Liverpool gastó millonadas en este mercado de fichajes con grandes incorporaciones, los partidos que han ganado han sido apretados y no ha habido un jugador diferencial como sí lo ha sido Luis Díaz en el Bayern. Por esta razón, el medio Bundesliga International afirmó que se pensaba que los ‘Reds’ iban a ganar más sin el colombiano que con él.

¿LIVERPOOL SALIÓ GANANDO SIN LUIS DÍAZ?

Luis Fernando Díaz dejó el Liverpool y firmó su contrato con el Bayern Múnich. Su impacto ha sido inmediato con goles, asistencias y un primer título, además de un arranque ilusionante en la Bundesliga. Sus números parecen mejor que lo hecho en Inglaterra y eso que apenas vive su primera temporada.

Bundesliga International elogió a Luis Díaz y habló sobre lo que perdió el Liverpool sin el colombiano en sus filas, “hubo quien creyó que el Liverpool era el ‘ganador’ al deshacerse del colombiano. Díaz suma cinco goles y cuatro asistencias en sus primeros seis partidos en la Bundesliga. Las cuatro asistencias han sido para Harry Kane y Díaz registró su primer doblete en la victoria sobre el Eintracht Frankfurt".

Afirmaron que se pensaba que era una locura los 75 millones de euros que pagaron desde Alemania por un extremo de 28 años, “hubo quienes se sorprendieron cuando el Bayern Múnich pagó una fortuna para fichar a Luis Díaz, de 28 años, procedente del Liverpool, este verano. Pero el colombiano está haciendo que esa inversión parezca una miseria”.

Aparte de lo anterior, el medio indicó que los ingleses pensaban que iban a ganar de todo y que estarían mejores sin el colombiano, “el Bayern convirtió a Díaz en su tercer fichaje más caro de la historia, después de Harry Kane y Lucas Hernández. Sin embargo, a pesar de lo bueno que era y sigue siendo, existía la percepción de que el Liverpool podría haber salido ganando”.

LO QUE PIERDE EL LIVERPOOL SIN LUIS DÍAZ

Desde hace algunos días, en el mundo del Liverpool han demostrado su tristeza por no tener a Luis Díaz en las filas de los ‘Reds’. En este club inglés no hay quien cumpla con las características del colombiano que puede tener dos facetas en el campo de juego ofensiva y defensivamente.

Y es que, Bundesliga International elogiaron al colombiano por sus cualidades en la cancha y por su sacrificio, ese que no se ha visto con ningún jugador en este Liverpool, “Díaz también se esfuerza al máximo, presionando desde el frente y recuperando balones arriba, lo que ha contribuido a su promedio de más de cuatro disparos por partido. Su 47% de bloqueos ganados es una cifra impresionante para un extremo”.