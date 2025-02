Luis Díaz se aleja de Liverpool: otro grande de la Premier tendría plan para ficharlo

Después de haber tenido actuaciones importantes con la camiseta del Liverpool, Díaz ha atraído el interés de diferentes equipos y ligas. Sin embargo, las sorpresas también llegan desde Inglaterra, en donde se ha filtrado que hay varios rivales directos del equipo de Arne Slot, interesado en fichar al colombiano.

Hace unos meses se confirmó que Manchester City, había tenido un interés por hacerse con el nacido en Barrancas. Sin embargo, aunque se filtraron varios detalles de reuniones con el agente del delantero, finalmente el acuerdo no se dio y la posibilidad se negó rotundamente.

Tras el interés de los 'citizens' se apuntó que el colombiano estaría en los planes de otro de los 'big six' de la Premier. El cafetero podría ser uno de los 'as' bajo la manga de la dirigencia del Chelsea. El club londinense no ha tenido sus mejores campañas últimamente y tendría el interés de hacerse con un jugador revulsivo en su banda izquierda.

Para los 'blues' la idea sería ofrecerle un contrato competitivo al colombiano que llegaría para ser uno de los mejores pagos de la plantilla. La oferta del conjunto de Stanford Bridge sería presentada en el verano de 2025 con la idea de romper el acuerdo que el extremo tiene con Liverpool. Un hecho que haría pensar al onceno red que no quiere perder al guajiro como agente libre.

Habrá que esperar que sucede con el futuro del colombiano en suelo inglés. Díaz sigue siendo uno de los referentes del conjunto de Anfield y para Arne Slot es uno de sus bastiones en una temporada donde los 'reds' buscan conseguir varios títulos.