¿Luis Díaz se despide de Liverpool? Nuevo mensaje genera confusión

¿Mensaje de despedida?

Este domingo 1 de junio, en medio de los rumores sobre el futuro de Luis Díaz, Geraldine Ponce, pareja del futbolista colombiano, publicó un mensaje en sus redes sociales que generó confusión en los seguidores del extremo.

En su escrito, Ponce destaca a la afición de Liverpool y el cariño que le brindaron al futbolista de 28 años.

"A la increíble afición del Liverpool🔴

Desde el primer día que llegamos, sentimos en carne propia lo que significa ser parte de este club. Sabíamos que el lema era “You’ll Never Walk Alone”, pero escucharlos cantarlo con tanta pasión, apoyarnos en cada momento y demostrar un amor tan incondicional… nos confirmó que aquí nunca se camina solo", señala la publicación.

La mujer destaca el respaldo de los hinchas 'reds', no solo hacia el futbolista, sino que también con su familia.

"Esta afición no solo apoya, siente. Y lo que ustedes han hecho sentir a mi novio y a toda nuestra familia es algo que llevamos en el alma".

Sin embargo, algunas palabras han sido interpretadas como de despedida, teniendo en cuenta lo enfática de los agradecimientos.

"Gracias por tanto amor, por tanta entrega y por hacernos sentir en casa. Ser parte de esta hinchada es un privilegio. No hay duda: son la mejor del mundo. Este es un vínculo real, profundo y fuerte, que me reafirma que we’ll never walk alone🙌🏻🔴🫶🏻".