Luis Díaz, sentenciado en Liverpool: en Inglaterra revelan millonario reemplazo

Infortunadamente, para las aspiraciones de Luis Díaz en el Liverpool, una pobrísima participación lo dejó con un futuro sumamente complicado. El guajiro venía dando de qué hablar por la mejoría en la Premier League, pero, el partido en donde debía responder desde el arranque no estuvo a la altura.

De hecho, no es culpa de Luis Díaz, pues, realmente, no hubo nadie que estuviera sobre el nivel esperado en el partido de la UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain. Más allá de Alisson Becker que se multiplicó para rechazar todos los embates del cuadro parisino, ni el colombiano ni Mohamed Salah pudieron hacer algo.

Vea también: Arne Slot no perdonó los errores de Luis Díaz y compañía ante el PSG

Liverpool se fue al descanso aguantando y sin propuesta ofensiva. No hicieron ningún disparo al arco, ni inquietaron el pórtico parisino. Salieron al entretiempo con un 0.0 de goles esperados, mientras que el PSG se topaba con Alisson. El extremo ex Junior de Barranquilla y Porto regresó a la banda izquierda, pero no pudo hacer nada.

Disputó más de sesenta minutos y fue reemplazado por Curtis Jones. El juego se definió con Harvey Elliott que marcó el único tanto. A Luis Díaz lo calificaron como desastroso tras el partido de la Champions League, y volvió a ganarse las críticas lapidarias, esas que en el pasado lo rodearon afirmando que era vergonzoso y patético. Ante esta situación, el futuro del guajiro podría cambiar.

EL MILLONARIO REEMPLAZO DE LUIS DÍAZ

Las demoras en la renovación, y este mal momento que vive Luis Fernando Díaz podrían condicionarlo mucho más en el Liverpool. El hecho de que sea uno de los jugadores de la plantilla que menos gana, inquieta al guajiro y por sus malos resultados, Liverpool estaría pensando en buscar un reemplazo por si se va.

Liverpool podría dar el golpe en el próximo mercado de fichajes por el interés en reforzar esa banda izquierda. El candidato no sería fácil, pues, tendrían que soltar millones para poder quedarse con Rafael Leao, extremo del AC Milan de Italia. La cláusula es abismal, pero los ‘Reds’ buscarían bajar su precio.

Le puede interesar: Fulminan a Luis Díaz tras PSG vs Liverpool: "Desastroso"

Los dirigidos por Arne Slot pondrían 100 millones de euros, una cifra que quedaría corta para esa millonaria cláusula que le pondría problemas al Liverpool. De acuerdo con información de TEAMtalk, “están considerando una oferta por el jugador del AC Milan, Rafael Leão, después de que el AC Milan le pusiera un precio muy atractivo en medio del interés del Barcelona”.

Y, posteriormente, agregaron, “a pesar de tener una cláusula de 175 millones de euros que se activará en verano, han fijado un precio de salida de 100 millones de euros para evaluar la despedida de Leão”. A Luis Díaz le puede caer como un baldado de agua esta noticia, pues, sus presentaciones no han estado a la altura y, el hecho de encontrarle un reemplazo lo golpearía más.