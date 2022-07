"Luis Díaz siendo Luis Díaz": Liverpool destaca la pretemporada del colombiano

Próximos partidos de pretemporada de Liverpool:

Jueves 21 de julio: Liverpool Vs RB Leipzig

Miércoles 27 de julio: Liverpool Vs RB Salzburgo

Sábado 30 de julio: Liverpool Vs Manchester City (Community Shield)

Domingo 31 de julio: Liverpool Vs Racing de Estrasburgo

Premier League - Fecha 1

6 de agosto: Liverpool Vs Fulham