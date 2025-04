Luis Díaz suma nuevo portazo de referente en Inglaterra: “Jugador teatral”

Regresó la Premier League después de las Eliminatorias Sudamericanas, la UEFA Nations League y jornada de FA Cup en Inglaterra. Liverpool buscaba escaparse en el liderato y sacarle grandes diferencias al Arsenal, dado que los ‘Gunners’ empataron a primera hora. Sin embargo, los ‘Reds’ tropezaron.

Liverpool no pudo contra el Fulham y una de las grandes ausencias en el primer tiempo fue nada más ni nada menos que la de Luis Fernando Díaz Marulanda que esperó su momento en el complemento. De hecho, una vez ingresó el colombiano a los 55 minutos, mejoró todo para los dirigidos por Arne Slot.

Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 14 minutos, pero el Fulham remontó. Luis Díaz marcó un gol que descontó el resultado. Arne Slot se ganó recados por dejar afuera a Díaz, pues, se entiende que el club mejoró cuando entró el guajiro y que con el ex Junior y Porto hubiesen podido tener un mejor partido.

Aunque Luis Díaz le cambió la cara, y en esta ocasión no se ganó críticas por parte de los principales medios partidarios, las críticas no se alejaron del colombiano y esta vez fue por un exárbitro que cuestionó a ‘Lucho’.

“ES UN POCO TEATRAL”, MENCIONÓ UN EXÁRBITRO SOBRE LUIS DÍAZ

Terminó el juego con un marcador adverso, y la gran pregunta es si Luis Díaz podía cambiarle la cara desde el principio si era titular. Su impacto se hizo notar con un golazo a falta de poco más de 15 minutos para el final que dio esperanzas para igualar en el resultado, pero no fue posible

Desde hace algunas fechas, Luis Díaz se ganó el ‘rechazo’ de algunos medios partidarios de Liverpool por sus estrepitosas caídas en el área y sus reclamos de penal. Lo calificaron como actuaciones vergonzosas que dejaron muy mal parado al colombiano. Ante esta situación, volvió a estar en el ojo del huracán por simulaciones.

Tras el gol, el extremo de la Selección Colombia intentó volver a romper el arco de Leno, pero en una acción clara, Joachim Andersen lo molestó en el área y ahí cayó Luis Díaz pidiendo una pena máxima que Chris Kavanagh, árbitro central ni el VAR pitaron nada.

Ante esta situación, Luis Díaz se volvió a ganar las críticas de allegados al fútbol. Un exárbitro, Keith Hackett le dio la mano a la terna arbitral que ignoró la caída de ‘Lucho’ en el área y no hizo caso a los reclamos del colombiano. Pese a estar de acuerdo con Kavanagh, mantuvo que debería estar más cerca al área en estas acciones.

Keith Hackett sentenció a Luis Díaz en el Football Insider, “si el árbitro dice que no es penal, ¿es el jugador culpable de simulación? Pero no hacen nada. No pita penal ni revisa que el jugador no esté simulando, quizás porque siente que no está convencido de la decisión del penal. Así que no me va a dar un penal; quiero ver más contacto. Este jugador es un poco teatral cuando se tira al suelo, ¿verdad?”.

Con su gol, Luis Díaz espera volver a consolidarse en la Premier League cuando enfrenten al West Ham en la próxima fecha. Además, un triunfo le podría acercar a ganar el título de la liga inglesa. Esta es la única ilusión que le queda a los ‘Reds’ en esta temporada.