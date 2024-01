Luis Díaz tendría nuevo director técnico en Liverpool: increíble decisión de Klopp

De la noche a la mañana, las críticas a Luis Fernando Díaz Marulanda se han ido desvaneciendo poco a poco en el Liverpool. ‘Lucho’, preparado para afrontar el partido contra el Bournemouth en la próxima fecha de la Premier League, también tendrá la posibilidad de mejorar su nivel en este compromiso, uno que mejoró en su último antecedente enfrentando al Arsenal y marcando un gol sobre el final.

Las dudas que rodeaban a Luis Díaz como el sustituto de Mohammed Salah se fueron convirtiendo en certezas adueñándose de es banda derecha del egipcio. Pero, curiosamente, ahora podría tener un nuevo director técnico en el Liverpool por una increíble decisión por parte de Jürgen Klopp para el futuro de la institución de Anfield.

Cuando Sven-Göran Eriksson, exjugador y director técnico sueco, informó que padecía un cáncer terminal y que solo le queda un año de vida, Jürgen Klopp se compadeció con su colega. Eriksson dirigió en Inglaterra a la selección local y al Manchester City en 2001 y 2007 respectivamente. Sin embargo, nunca pudo cumplir su sueño, y ahora es el momento perfecto: dirigir al Liverpool.

Eriksson reveló en un canal televisivo que siempre ha sido simpatizante con el Liverpool y que anhelaba entrenarlo. Con un año restante de vida, y sin club desde 2019, sería impensado que pudiera regresar a los banquillos. No obstante, Jürgen Klopp tuvo un enorme gesto con Sven-Göran.

La idea era que dirigiera un partido amistoso de leyendas del Liverpool en el mismísimo Anfield. Pero, el estratega alemán le hizo una gran invitación, “me enteré por primera vez de su admiración o amor por el Liverpool y de que fue aficionado toda su vida. Ahora me he enterado de lo del partido de leyendas y cosas así. Yo no me ocupo de eso, así que no puedo decir nada al respecto”.

Posteriormente, dijo, “lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido a venir aquí y que puede sentarse en mi despacho y hacer mi trabajo durante un día si quiere. No hay ningún problema. Estar en la banda puede ser un poco más difícil. Tenerlo aquí y mostrarle todo y cómo este maravilloso club se ha desarrollado a lo largo de los años, creo que eso es algo que definitivamente le diremos Puede venir aquí y pasar unas horas maravillosas, estoy seguro”. Así las cosas, Luis Díaz podría en un día, trabajar con otro estratega.