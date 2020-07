Luto en el fútbol europeo; asesinan a disparos al hermano de figura del Tottenham

El hermano del futbolista marfileño Serge Aurier (Tottenham, ex-PSG) falleció en la madrugada de este lunes en Toulouse tras un disparo, informaron fuentes policiales.

Cuando los servicios médicos llegaron al lugar del tiroteo, en una zona industrial de la periferia de Toulouse, el hombre de 26 años estaba herido en el abdomen. Fue transportado al hospital, donde falleció.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR