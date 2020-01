Manchester City estrena un documental en homenaje a David Silva

El Manchester City ha estrenado un documental en homenaje a la figura de David Silva, uno de los jugadores más importantes en la historia del club inglés.



Silva llegó a City en el verano de 2010 y se marchará este verano, una decisión anunciada con antelación.

Mire acá: Manchester City volvió a ceder terreno en la Premier con empate ante Crystal Palace



A modo de homenaje, el City ha publicado el documental 'Made in Gran Canaria' a través de su plataforma City+, a la que cualquier aficionado puede registrarse para ver el mismo.



En el documental puede verse el desarrollo de la trayectoria de Silva, desde sus inicios en Arguineguín (Gran Canaria), hasta su llegada a la Premier League, además de su paso por la Liga española en el Eibar, el Celta de Vigo y el Valencia.

🇪🇸 Made in Gran Canaria 🇪🇸



Our @21LVA documentary celebrates David’s career and features interviews, unseen footage and a rare insight into one of our greatest players.



Watch now on CITY+ 💻📺📱



SUBSCRIBE ➡ https://t.co/N2wG5LCxct



🔵 #ManCity pic.twitter.com/1KvGz9SdOJ