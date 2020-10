Manchester City perderá a Agüero durante un mes

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, estará fuera de los terrenos de juego durante un mes debido a una lesión muscular. Así lo confirmó en rueda de prensa Pep Guardiola, entrenador de los Sky Blues.



"Como mínimo serán diez o quince días, pero puede que sean tres semanas o un mes. No lo sabemos aún", explicó el técnico español.

Agüero ha jugado tres partidos después de estar sin jugar desde el pasado mes de junio por una lesión en la rodilla. "Cuando estás cuatro o cinco meses fuera, con problemas de rodilla, siempre es un riesgo el volver. Intentamos llevarlo de la mejor manera posible, dándole 50/55 minutos por partido, pero no fue suficiente. Estará de vuelta lo antes posible", añadió Guardiola.

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, desveló que intentaron fichar a un delantero durante el mercado veraniego, pero que el club no pudo permitirse a alguien del nivel de Sergio Agüero o Gabriel Jesús.



"Lo consideramos y pensamos en ello", dijo Guardiola tras conocer la lesión de Sergio Agüero, que se une en la enfermería a Gabriel Jesús.



"El club hizo lo que pudo. Cuando te decides a fichar a un delantero, tiene que ser del nivel de Gabriel y de Sergio, y no puedes permitírtelo. Esa es la realidad", añadió Guardiola.

"No digo que el club no quisiera hacerlo, ellos querían formar el equipo más fuerte posible, pero pensamos también que Sergio estaba para volver y no esperábamos la lesión de Gabriel", dijo el entrenador español.



En el mercado veraniego, el Manchester City se hizo con los servicios del extremo Ferran Torres y de los defensas Nathan Aké y Ruben Días.