Manchester City vs Arsenal; dónde y cómo ver el partido ONLINE Gratis

Manchester City y Arsenal protagonizan uno de los partidos más destacados de la quinta fecha de la Premier League. Es la oportunidad para ver en el banquillo de los dos equipos a Pep Guardiola y Mikel Arteta, este último quien fue asistente del primero hasta el año pasado.

Manchester City vs Arsenal; cómo ver el partido por internet

El partido Manchester City vs Arsenal se puede ver a través de ESPN (por la señal básica) este sábado 17 de octubre. Para los usuarios de dicho canal, el encuentro también se puede ver online en ESPN Play. Este es un servicio gratuito para todos los afiliados en la cadena de televisión estadounidense. En España se puede ver el encuentro en DAZN. También se puede seguir por Antena 2, minuto a minuto.

El encuentro sirve para que los dos equipos aspiren a escalar en la tabla de posiciones del fútbol británico. Cabe señalar que los ciudadanos ubican, increíblemente, en el puesto 14 con 4 unidades; mientras que los de Londres son quintos con nueve puntos.

No hay duda que ha sido un comienzo difícil para el Manchester City en esta temporada, teniendo en cuenta que no ha podido hilvanar buenos resultados frente a equipos de menor peso en cuenta nómina. Las críticas no se han hecho esperar para Pep Guardiola, quien se enfrenta a una campaña crucial tanto en la Premier League como en la Champions.