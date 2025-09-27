Manchester City vs Burnley EN VIVO, 27 de septiembre: hora y canal para ver Premier League

No ha sido el mejor arranque de la temporada para el Manchester City que debe dar la pelea hasta el final como acostumbra para poder pelear por la punta de la Premier League con el Liverpool, actual campeón y líder en soledad con puntaje perfecto.

La temporada para los ciudadanos inició con dos derrotas, un empate y dos victorias en los cinco encuentros disputados. Aunque vienen de superar a su acérrimo rival, Manchester United e igualar con el Arsenal, el Manchester City está en la novena casilla y necesitará una victoria para poder sumarse a la parte alta con diez unidades.

En el Etihad, tienen una chance clara con el regreso de Phil Foden, una de las estrellas que arrancó enchufado esta temporada. Por su parte, el Burnley necesita sumar una gran cantidad de puntos para no caer en zona de descenso, que ha sido la costumbre cada vez que asciende a la Premier League.

Y es que, el arranque del Burnley no ha sido para nada bueno. En los cinco partidos disputados, el club recién ascendido suma apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y tres derrotas que han condenado al club en una posición incómoda cerca del descenso.

La intención del Burnley es poder escapar de esta difícil realidad que viven en estos momentos y poder salir de la parte baja de la tabla de posiciones para no caer de nueva cuenta en el descenso a la Championship.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER MANCHESTER CITY VS BURNLEY POR LA SEXTA FECHA DE LA PREMIER LEAGUE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

El partido entre el Manchester City vs Burnley marcará un juego de realidades distintas entre un club que quiere mantenerse en la parte alta y en las posiciones de clasificación para copas internacionales, mientras que el otro juega para no descender. El juego iniciará a partir de las 9 de la mañana, hora de Colombia y podrá verse a través de Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 A.M.

México: 8:00 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 A.M.