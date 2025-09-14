Manchester City vs Manchester United EN VIVO, 14 de septiembre: hora y canal para Premier League

Se vive una de las jornadas más atractivas en la Premier League con dos clubes que no están en sus mejores momentos, pero siempre responden al llamado de brindar partidazos cuando se ven las caras. Manchester City será local ante el Manchester United. Un duelo entre mancunianos que necesitan sí o sí sumar para acercarse a la parte alta.

La realidad demuestra que el Manchester City no pasa por su mejor presente. La Premier pasada fue protagonista desde las primeras fechas y poco a poco se fue diluyendo en su juego hasta perder chances de ser campeón. En esta edición de la liga inglesa no la pasa bien en la casilla 17 con apenas tres puntos.

Pep Guardiola no le ha podido encontrar el rumbo al equipo en esta temporada con una victoria ante el Wolverhampton, pero dos derrotas frente al Tottenham y el Brighton que lo han dejado en una casilla incómoda. De hecho, está más cerca del descenso que de competencias europeas.

Por su parte, Manchester United no levanta cabeza desde las últimas ediciones de la Premier League. La última fue la peor quedando en la casilla 15 más cerca del descenso que de competencias europeas.

En esta Premier League, Manchester United suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Se ubica en la casilla 11 y necesitará un triunfo para poder meterse en la línea del Everton y Sunderland en la parte alta de la tabla de posiciones.

A QUÉ HORA Y EN QUÉ CANAL PODRÁ VER MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED POR LA PREMIER LEAGUE FECHA 4

En el Etihad Stadium, Manchester City se mide con el Manchester United en una nueva edición del clásico mancuniano. El partido iniciará a las 10:30 de la mañana en horas de Colombia. Podrá ver el juego por ESPN y Disney +.

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30 A.M.

México: 9:30 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:30 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:30 P.M.