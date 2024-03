Manchester City vs Manchester United EN VIVO: hora y canal para Premier League este domingo

Quedan pocos minutos para que ruede la pelota en la English Premier League en el Etihad Stadium en donde Manchester City se ve las caras contra su acérrimo rival de la ciudad, Manchester United. Los celestes, dirigidos por Pep Guardiola buscan apretar la tabla después de una agónica victoria del Liverpool, que, si todo quedaba en empate, podían desbancar a los ‘Reds’ con un triunfo en este clásico.

Por otro lado, el Manchester United busca la manera de sumarse a las posiciones de competencias europeas. Sin embargo, la victoria en el Etihad no les alcanzaría todavía para ponerse en la última casilla de dichas competiciones. Además, los ‘Red Devils’ quieren pasar el mal trago de la derrota contra el Fulham, y volver a la senda ganadora.

DÓNDE VER EN VIVO MANCHESTER CITY VS MANCHESTER UNITED

El partido entre Manchester City contra Manchester United por la fecha 27 de la Premier League se disputará este domingo 3 de marzo a partir de las 10:30 de mañana, hora colombiana. El compromiso se podrá VER EN VIVO a través de la señal de ESPN y Star+

Horarios:

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:30 A.M.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 12:30 P.M.

México: 9:30 A.M.

Estados Unidos ET: 10:30 A.M.

Estados Unidos PT: 7:30 A.M.