Manchester toma ritmo en la Premier: Victoria en el debut de Casemiro

El Manchester United confirmó este sábado su mejoría de juego y resultados con una victoria en Southampton (1-0) en la apertura de la 4ª fecha de la Premier League, en un partido que Cristiano Ronaldo y Harry Maguire comenzaron en el banco.

Después de haber derrotado al Liverpool (2-1) el lunes pasado, los 'Reds Devils' sellaron el pleno de puntos en esta semana y se colocan provisionalmente en sexta posición de la tabla.

Un respiro para el entrenador Erik ten Hag en vistas de una nueva semana que se avecina agitada, con un 'mercato' que se cerrará el próximo jueves.

Dando confianza al mismo once de inicio que contra los 'Reds' y relegando de nuevo al banco de suplentes a 'CR7' -aunque entraría en el minuto 68- el técnico se mantuvo firme en sus principios.

Y sin ser espectacular, la actuación de sus jugadores fue lo bastante sólida como para darle la razón.

El mero hecho que el United no recibiese un solo gol fuera de casa por primera vez desde diciembre ya es una estadística a subrayar. El equipo llevaba además desde febrero sin ganar dos partidos de liga seguidos.

El gol llegó en el primer tramo del segundo tiempo en una acción lanzada por Anthony Elanga, continuada por Jadon Sancho, que habilitó a Dalot, cuyo pase atrás fue rematado con habilidad de volea por el portugués Bruno Fernandes a la entrada del área (55). Cristiano Ronaldo, que calentaba en la banda, fue el primero en felicitar a su compatriota.

Al exjugador del Real Madrid y de la Juventus sólo le quedan unos días para encontrar una salida antes del final del 'mercato'.

Oficialmente el Manchester United no desea vender al delantero, pero su voluntad pasa por jugar en la Liga de Campeones, y su salario, el más alto del club, no podría justificarse si no juega con regularidad.

Por su parte, el volante brasileño Casemiro, llegado a comienzos de semana procedente del Real Madrid, debutó en la Premier League en el minuto 80.