Manchester United fichará a un mediocampista de Selección Colombia

El Manchester United está a punto de sumar a un nuevo futbolista colombiano a sus filas. Cristian Orozco, mediocampista de primera línea de Fortaleza FC, será adquirido por el club inglés a cambio de un millón de dólares, en una operación que ya es noticia internacional.

Puede leer: [Video] Cucho Hernández hizo gol de cabeza con Betis por Europa League

La información fue revelada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que el movimiento está prácticamente cerrado. Romano, experto en fichajes, ya había adelantado el interés del United y ahora confirma que el jugador está muy cerca de viajar.

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso”, escribió el periodista italiano, dando por hecho el avance de la negociación.

Asimismo, Romano subrayó que “Manchester United pagará un millón de dólares a Fortaleza por el mediocampista de 17 años”, destacando la apuesta del club por una de las joyas juveniles del fútbol colombiano.