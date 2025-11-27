Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 17:13
Manchester United fichará a un mediocampista de Selección Colombia
El jugador estará en los próximos días en Inglaterra para firmar su contrato.
El Manchester United está a punto de sumar a un nuevo futbolista colombiano a sus filas. Cristian Orozco, mediocampista de primera línea de Fortaleza FC, será adquirido por el club inglés a cambio de un millón de dólares, en una operación que ya es noticia internacional.
La información fue revelada por el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que el movimiento está prácticamente cerrado. Romano, experto en fichajes, ya había adelantado el interés del United y ahora confirma que el jugador está muy cerca de viajar.
“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso”, escribió el periodista italiano, dando por hecho el avance de la negociación.
Asimismo, Romano subrayó que “Manchester United pagará un millón de dólares a Fortaleza por el mediocampista de 17 años”, destacando la apuesta del club por una de las joyas juveniles del fútbol colombiano.
Orozco, de apenas 17 años, se desempeña como volante de marca y viene de destacarse en Fortaleza, donde ha mostrado madurez, liderazgo y técnica a pesar de su corta edad. Seguramente viajará a Inglaterra una vez termine la participación del equipo bogotano en esta Liga Betplay.
Además, el mediocampista fue titular y capitán de la Selección Colombia en el reciente Mundial sub 17, certamen en el que dejó una grata impresión por su despliegue y capacidad para manejar los tiempos del partido.
¿Cuántos colombianos han jugado en Manchester United?
Con su llegada al Manchester United, Cristian Orozco se convertirá en el segundo futbolista colombiano en vestir esta camiseta, después de Radamel Falcao García, quien estuvo en el club durante la temporada 2014-2015.
El joven jugador emprende ahora un salto histórico para su carrera, en uno de los traspasos más llamativos del fútbol colombiano juvenil en los últimos años.
🚨🇨🇴 Excl: Manchester United next signing Cristian Orozco will be in UK in the next days to complete his move.#MUFC will pay $1m fee to Fortaleza for 17 year old midfielder.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2025
🎥 More: https://t.co/jquQByjnqH pic.twitter.com/T0PzxfTal1
Fuente
Antena 2