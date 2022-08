Marlos se le planta al City: el colombiano dio el sí y está a punto de jugar en Inglaterra

Manchester City sigue siendo el dueño de la ficha de Marlos Moreno; y pese a que el futbolista no llegó a debutar en tal equipo, pertenece al club hasta 2023. Y ahora, cuando es casi un hecho que no seguirá en Bélgica, lo pretende ubicar en el Troyes; no obstante, un cuadro inglés se metió en la puja.

Pues el Middlesbrough, equipo por el cual pasó Hamilton Ricard, pretende a un colombiano en la delantera, y ya mostraron interés en él, Marlos Moreno es el elegido.

Marlos Moreno sería nuevo jugador del Middlesbrough

Se ha conocido que Marlos Moreno es el jugador pretendido por el 'Boro', y dado que es casi segura su salida del balompié belga (Kortrijk), ha desechado la posibilidad de jugar en Francia -tras encontrarse a prueba en el Troyes- y quiere ir a Inglaterra.

Y es que el futbolista de 25 años, quien ya suma tres temporadas consecutivas en Europa, ha mostrado un nivel interesante en Bélgica, y dado su deseo de volver a Selección Colombia, ve con buenos ojos la oferta de Inglaterra.

Cabe recordar que hubo equipos como el Sunderland que preguntaron por él, pero ante lo insuficiente que resultó el ofrecimiento, fue descartada tal posibilidad.

De tal manera, la directiva del Middlesbrough realizaría una oferta formal en los próximos días por Marlos Moreno, y en caso de concretarse, el jugador legaría a su noveno equipo como profesional, recordando que pasó por Atlético Nacional, Flamengo, Santos Laguna y Girona, entre otros.