Más elogios para James: "El gol que marcó fue de mucha clase"

El nivel de James Rodríguez en la Premier League sigue dando de qué hablar, ya que en las últimas fechas el colombiano ha recuperado su ‘clase’ y ha dejado buenas impresiones, al punto que ya varias figuras han comentado la actualidad del jugador cucuteño.

El primero fue el estratega del Tottenham, José Mourinho, quien alabó lo que ha visto del colombiano: “Everton tiene jugadores con gran calidad y experiencia en el máxima nivel, como por ejemplo Allan y James; estamos hablando de dos grandísimo jugadores".

Posteriormente, el turno fue para el ex futbolista inglés, Noel Whelan, quien no ocultó el gusto particular que tiene por la forma en la que juega el colombiano: "Es uno de esos jugadores a los que me encanta ver con la pelota. Es muy efectivo, pero me pregunto, ¿puede hacer el trabajo duro también con la pelota? Ese es el mayor problema".

Asimismo, defendió la decisión que tomó el entrenador de los ‘Toffes’, Carlo Ancelotti, quien prefirió guardarlo ante Leeds y darle minutos frente a Manchester United, donde Rodríguez fue una de las figuras y convirtió un golazo: “Tomó la decisión correcta al no enfrentarlo al Leeds, pero en el partido del United fue excelente. El gol que marcó fue de mucha clase. Pie izquierdo en la volea, con estilo, por encima del balón”.

Finalmente, Whelan recordó que los jugadores como James Rodríguez siempre tienen la motivación de enfrentar rivales de peso como el United: “Estos grandes jugadores parecen estar a la altura de las circunstancias, les encanta el gran escenario".

Hay que recordar que Rodríguez se encuentra en duda para el compromiso ante Tottenham por los octavos de final de la añeja FA Cup, donde los 'Toffes' quieren pasar a los cuartos de final.