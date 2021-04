Michael Essien habla de James Rodríguez como un jugador "fantástico" en Everton

En el marco de la serie de Champions entre Chelsea y Real Madrid por las semifinales de la Champions League, uno de los jugadores entrevistados en Europa fue el ghanés Michael Essien, quien vistió ambas camisetas y otras grandes en el balompié europeo.

Essien habló de todo, incluso de la Premier League y recordando a Carlo Ancelotti, uno de los mejores técnicos que tuvo en Chelsea, por lo que manifestó su beneplácito de que James Rodríguez esté con él en Everton.

“No me sorprendió que James aceptara ir al Everton porque, como pueden ver, ha sido fantástico para el equipo y para el club", señaló en primera instancia el exjugador.

Y habló del DT: “Si has trabajado con Carlo (Ancelotti) antes, donde sea que vaya y te llame, no puedes decir que no, porque conoces el tipo de entrenador y el tipo de persona que es”.

También habló de Mourinho, técnico con el que compartió y tiene en un gran concepto; esto, a propósito de su intempestiva salida de Tottenham en medio de la polémica por la Superliga y sus malos resultados recientes.

"Mourinho es igual que Ancelotti, los dos estarían en el campo de entrenamiento las 24 horas del día, los siete días de la semana. No pararían de indicarnos qué hacer, como tener nuestras posiciones corporales y cosas así. Tienen en común, además, de que ambos tienen una forma de hablarte, de indicarte cosas en el campo, todo lo que quieres hacer es jugar para ellos".