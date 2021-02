Mikel Arteta denunció amenazas contra él y su familia por la crisis del Arsenal

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, denunció que ha recibido amenazas hacia él y su familia a través de la redes sociales.



El técnico fue preguntado en rueda de prensa por el maltrato que en las redes sociales están sufriendo varios futbolistas en las últimas semanas y aseguró que a él también le ha pasado.

"Todos estamos expuestos a esto, es por lo que prefiero no leer nada, porque me afectaría personalmente mucho más. Lo pusimos en manos del club cuando nos amenazaron a mi familia y a mí", apuntó el español.



"No es algo que vaya a parar mañana. ¿Se podrá hacer algo a medio y largo plazo? Espero que sí y es lo que apoyamos. Proteger a las personas involucradas en el deporte para que no les ocurra esto", añadió.

Esta semana los diferentes organismos del fútbol inglés han pedido a Facebook y Twitter que tomen medidas contra el abuso en redes, después de que jugadores del Chelsea, Manchester United y Swansea City sufrieran insultos racistas.