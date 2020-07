Mohamed Salah: el secreto de Jurgen Klopp y su futuro en el Liverpool

Luego de levantar oficialmente el título de la Premier League el pasado miércoles en Anfield tras derrotar a Chelsea en la penúltima fecha del campeonato inglés, el mediocampista Mohamed Salah tuvo una entrevista en exclusiva con La FM y Antena 2 donde habló de su presente y futuro en el Liverpool.

No es un secreto que Mohamed Salah y Jurgen Klopp han formado una dupla de oro en el equipo de Anfield y por eso el egipcio tuvo palabras de gratitud hacia su entrenador cuando le preguntaron por el ‘secreto’ del estratega en el banquillo técnico para ser campeón de Champions League, Mundial de Clubes y Premier League al cabo de dos temporadas.

Lea también: Salah y su relación con Colombia: “Mi agente es colombiano, mi abogado es colombiano”

“La verdad, creo que en el fútbol no hay secretos, todo tiene que ver con trabajar duro y tener mentalidad ganadora. Lo primero que hizo cuando llegó a Liverpool fue cambiar la mentalidad ganadora de los jugadores y cuando me contó el plan que tenía me pareció que eso era lo que se tenía que hacer; además de una muy buena contratación de jugadores”, señaló en primera medida el egipcio.