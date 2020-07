Mohamed Salah: sus mejores frases en la entrevista con La FM y Antena 2

Lo que piensa de Falcao

“Falcao es un jugador que sigue haciendo goles en todo lado y en la Selección le ha ido muy bien. No lo he conocido, pero todo mundo me dice que él es muy agradable y una gran persona”.

El secreto de Jurgen Klopp

“La verdad, creo que en el fútbol no hay secretos, todo tiene que ver con trabajar duro y tener mentalidad ganadora. Lo primero que hizo cuando llegó a Liverpool fue cambiar la mentalidad ganadora de los jugadores y cuando me contó el plan que tenía me pareció que eso era lo que se tenía que hacer; además de una muy buena contratación de jugadores”.

Su futuro en el Liverpool

“Yo quiero disfrutar el momento, nadie sabe cómo es el futuro y qué va a pasar más adelante. Por ahora quiero disfrutar el campeonato y la Premier League, pero por ahora disfrutemos esto tan lindo que estamos viviendo”.