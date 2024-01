Moisés Caicedo causa gran preocupación en Chelsea y Mauricio Pochettino

Chelsea disputa este martes 23 de enero uno de los partidos más importantes de la temporada al recibir a Middlesbrough F.C. en el partido de vuelta de la ronda semifinal en la Carabao Cup con la obligación de remontar un marcador adverso de 0-1.

Previo al compromiso, el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo generó gran preocupación al interior del equipo y al director técnico Mauricio Pochettino.

Lea también: Chelsea tomó radical decisión con Kendry Páez por situación en Ecuador

El estratega de los blues confesó que ha dialogado en repetidas ocasiones con Caicedo con respecto a la situación de orden social que se ha registrado en las últimas semanas en Ecuador.

“Es verdad que unas semanas atrás Moisés estaba realmente preocupado y que ahora está más relajado. Cuando todas estas cosas pasaron, estábamos hablando con el jugador, y por supuesto, le dimos todos los elementos para tratar de ayudarlo”, explicó Pochettino en diálogo con ‘Telegraph’.

El entrenador de Chelsea aseguró que el futbolista ha garantizado la seguridad de su familia, quienes "están bien y a salvo".

“Su familia está bien y a salvo. Y todos los días estamos hablando de cómo está la situación en Ecuador. Hasta el momento son buenas noticias en su caso, con él y con su familia. La situación no es fácil. En Sudamérica, no sólo en Ecuador. Normalmente, el club se preocupa no sólo por él sino por todos”, afirmó Pochettino.

Le puede interesar: Fichaje récord: Cuánto pagará Chelsea por Mayra Ramírez

Finalmente, Mauricio Pochettino aceptó que este tipo de situaciones podría afectar el rendimiento de los futbolista, pero reiteró que ve a Moisés Caicedo concentrado y en buena forma,

“Uno sabe muy bien que esto podría afectar el rendimiento del futbolista, si hay algo malo que está ocurriendo con tu familia. Ahora Moisés está bien, está mejor ahora, se siente mejor. Nos dice que la situación allá no es normal pero que va mejorando”, puntualizó Pochettino.