Mourinho calentó la previa ante Liverpool con varios mensajes a Klopp

El compromiso entre Tottenham y Liverpool correspondiente de la fecha 20 de la Premier League tiene en ‘ascuas’ a toda la liga inglesa, puesto que el equipo que dirige José Mourinho se encuentra en la sexta posición con 33 unidades, mientras que el conjunto de Jürgen Kloop es quinto con 34 puntos.

Por tal razón, el estratega portugués quiso ‘motivar’ la previa del partido con unas polémicas declaraciones en la rueda de prensa: “No soy su amigo porque nunca pasé tiempo con él (Jürgen Kloop). Nuno Espírito Santo era mi jugador, Brendan Rodgers trabajó en el mismo club que yo durante unos años... Cuando tenemos algo en común o conocemos bien a alguien podemos decir que nos gusta esa persona, que somos amigos o no”.

Le puede interesar: Manchester United denuncia insultos racistas contra Tuanzebe y Martial

Además, dijo que su relación con Klopp es solo "cinco minutos antes y después del partido. Es un colega al que respeto, no tengo problemas con él y no me consta que él los tenga conmigo, en absoluto", precisó.

"Cuando yo no me portaba bien, pagaba el precio. Un precio era ver los partidos por televisión desde el vestuario y otro eran las multas altas. Para algunos, no sucede lo mismo. Cuanto más tranquilo estoy, mejor puedo leer un partido. Sentí que tenía que cambiar mi comportamiento. No puedo hablar por los demás", comentó Mourinho dejándole una indirecta al técnico alemán.

Vea también: Técnico de Leicester se deshizo en elogios por el golazo que le anotó James Rodríguez

Hay que recordar que en caso de que los ‘Spurs’ superen al Liverpool ocuparía puestos que otorgan cupo a competiciones europeas la próxima temporada.