Muere la mamá de Pep Guardiola a causa del coronavirus

Manchester City, a través de sus redes sociales, anunció la noticia de la muerte de la mamá de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, después de contraer el coronavirus.

“La familia del Manchester City está devastada por informar la muerte de la madre de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, en Manresa, Barcelona, después de contraer el coronavirus. Ella tenía 82 años”, informó el comunicado del club ciudadano.

Cabe recordar que Pep Guardiola fue una de las primeras personalidades del deporte mundial en expresas su solidaridad con las personas afectadas por la pandemia que tiene en vilo al mundo entero. El estratega, de hecho, donó un millón de euros.

Dicho monto fue entregado a la Fundació Àngel Soler Daniel, entidad gestionada por el Col.legi de Metges de Barcelona. El propósito era la compra y adquisición del material médico que requiere para hacer frente a la emergencia.

Cabe mencionar que la enfermedad contraída por Dolors Sala Carrió se mantuvo en completo hermetismo por parte del entorno de Pep Guardiola, quien sufre de esta forma las consecuencias familiares que deja a su paso el coronavirus.

