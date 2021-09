"Nadie puede ser más grande que Everton": prensa inglesa se pone del lado de Rafa Benítez

La salida de James Rodríguez del Everton sigue generando reacciones. La prensa inglesa, por supuesto, no ha sido ajena a la partida del colombiano y ha dado su visión del paso del volante ofensivo por la Premier League.

Liverpool Echo, que reseñó los pormenores del futuro de James en el conjunto inglés, fue implacable a la hora de calificar lo vivido con Rodríguez en los últimos meses frente a la incertidumbre que había con su situación en el mercado de fichajes.

El rotativo respaldó al técnico Rafa Benítez, quien dejó de lado el talento individual de James para priorizar la labor colectiva del Everton bajo su mando.

"La historia se repite en Goodison Park, con el talento inconformista y voluble de James Rodríguez, impulsado esta semana por un técnico que prefiere cualidades más prosaicas que las que ofrece el colombiano. Rafa Benítez tiene toda la razón. El todo tiene que ser mayor que la suma de sus partes. Y en un fútbol saludable y exitoso, nadie puede ser más grande que el club".

La nota, escrita por David Prentice, agrega que James quedó al debe en el Everton, al margen de la ilusión que provocaron sus primeros partidos en la Premier League.

"No lo vimos con suficiente frecuencia. Y como la condición física de James probablemente no mejoraría en nada a la edad de 30 años, Rafa Benítez decidió que el salario de 200.000 libras esterlinas a la semana, en un momento en que el Everton necesitaba analizar cuidadosamente cada centavo gastado, no era un buen uso de los recursos del club".

Superado lo del Everton, queda por ver cuándo será el debut de James con el Al Rayyan de Qatar. Hay inquietud con lo anterior, ya que el técnico Reinaldo Rueda necesita respaldar la convocatoria del jugador de 30 años si este suma minutos con su nuevo equipo.