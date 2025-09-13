Cargando contenido

Newcastle vs Wolverhampton, Premier League
Newcastle vs Wolverhampton, Premier League
AFP
Premier League
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 08:24

Newcastle vs Wolverhampton EN VIVO 13 de septiembre: hora y canal para la Premier League

Se espera protagonismo de Jhon Arias en la jornada de este sábado.

En la jornada de este sábado, Wolverhampton visita a Newcastle para disputar una jornada más de la Premier League.

Se espera que el colombiano Jhon Arias sea protagonista del partido.

Siga Newcastle vs Wolverhampton EN VIVO 13 de septiembre: hora y canal para la Premier League

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Inglaterra: 15:00

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00

