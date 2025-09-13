Actualizado:
Newcastle vs Wolverhampton EN VIVO 13 de septiembre: hora y canal para la Premier League
Se espera protagonismo de Jhon Arias en la jornada de este sábado.
En la jornada de este sábado, Wolverhampton visita a Newcastle para disputar una jornada más de la Premier League.
Se espera que el colombiano Jhon Arias sea protagonista del partido.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
Inglaterra: 15:00
Colombia, Ecuador y Perú: 9:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 10:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00
