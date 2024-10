Ni los goles ni premios ayudan a Jhon Durán: exjugador de Premier sentenció su futuro

Regresaron las ligas más importantes a nivel mundial. La Premier League, esa en donde ya hay gran cantidad de jugadores colombianos en el certamen más competitivo del mundo tuvo actividad este sábado 19 de octubre. Justamente, el Aston Villa de Jhon Jáder Durán abrió la fecha enfrentando al Fulham con victoria de los ‘Villanos’ con un 1-3.

Jhon Jáder Durán volvió a escena después de completar una gran semana con gol en la Selección Colombia en su recibimiento a Chile. El delantero marcó el tercero en el 4-0 y se especulaba de todo con su vuelta a la dinámica con el Aston Villa para visitar al Fulham.

Vea también: Jhon Córdoba le demuestra su valía a Lorenzo: recibió nuevo premio con el Krasnodar

Sin embargo, Unai Emery se fue por lo habitual y designó a Ollie Watkins como el delantero titular en soledad para buscar el triunfo. De hecho, el inglés anotó el segundo tanto para los ‘Villanos’ y para revertir el camino en el juego y conservar los puntos.

Paul Merson, exjugador y director técnico sentenció el futuro de Jhon Durán y reveló su decisión con el delantero colombiano, ese que también está adoptando Unai Emery.

PAUL MERSON EXPLICÓ POR QUÉ JHON JÁDER DURÁN DEBE SER SUPLENTE

El mejor suplente del mundo gracias a sus goles se reportó ingresando al terreno de juego para los últimos quince minutos. No pudo marcar, pero ayudó a conservar la victoria de su equipo. Todo volvió a la normalidad en el Aston Villa con la suplencia del ex Chicago Fire.

Paul Merson le da la derecha a Unai Emery con la suplencia de Jhon Jáder Durán. El exjugador del Aston Villa y del Arsenal sentenció al colombiano, “sigo pensando que Jhon Durán debería estar en el banquillo y no ser titular por delante de Ollie Watkins”.

Le puede interesar: Aston Villa le remontó al Fulham con Jhon Jader Durán en la cancha

Y es que, para Merson, el tema es psicológico, y poner al colombiano por arriba de Ollie Watkins no tendría el mismo impacto a la versión de Jhon Durán como goleador entrando en los segundos tiempos. “Si eres el entrenador y las cosas no van bien, es una sensación agradable saber que puedes llamar a alguien del banquillo como Durán. No es lo mismo si es titular y Watkins no tiene el mismo impacto como suplente”, sentenció. Por ahora nada cambia y seguirá siendo revulsivo en complementos.