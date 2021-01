No es un dato menor ¿cuántos goles ha marcado James de derecha?

El volante colombiano James David Rodríguez está poco a poco retomando su mejor nivel futbolístico con la camiseta de Everton y este miércoles 27 de enero dio una nueva al abrir el marcador en el triunfo parcial ante Leicester en compromiso de la fecha 20 en la Premier League de Inglaterra.

Rodríguez anotó en el minuto 30 después de recoger un rebote y tras enganchar a un defensor rival sorprendió al sacar un potente y ubicado remate con su guayo derecho que se metió al arco por el palo de la mano zurda del portero Kasper Schmeichel.

Y es que el gol registrado por el colombiano fue de gran factura y causó impresión en los aficionados del fútbol ya que no es normal que él, que cuenta con una excelente precisión y calidad con su pierna izquierda, logre anotaciones de derecha.

Con este tanto, James llegó a 15 a lo largo de su carrera profesional con su guayo diestro.

El primero se registró el 28 de septiembre de 2011 jugando con la camiseta de Porto en la derrota ante Zenit en la fase de grupos de Champions. Con los 'dragones' de Portugal también logró el segundo el 14 de enero del 2011 en la jornada 15 de la liga de Portugal en el triunfo 2-0 sobe Río Ave.

Se destacan los cinco goles de pierna derecha que anotó de pierna derecha con Real Madrid, uno con Bayern Múnich.

Con la camiseta Everton llegó a dos, ya que el 3 de octubre de 2020 marcó en el triunfo 4-2 sobre Brighton & Hove Albion.

James también cuenta con tres goles de pierna derecha jugando para la Selección Colombia. El primero ante Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, el segundo contra Chile en las Eliminatorias para Rusia 2018 y el tercero frente a Perú.

Goles de James con pierna derecha:

- Porto Vs. Zenit - 28 de septiembre de 2011

- Porto Vs. Río Ave - 14 de enero de 2012

- Porto Vs. Beira - 22 de septiembre de 2012

- Porto Vs. Marítimo - 2 de noviembre de 2012

- Real Madrid Vs. Atlético de Madrid - 19 de agosto de 2014 (Supercopa)

- Real Madrid Vs. Getafe - 16 de abril 2016

- Real Madrid Vs. Leganés - 5 de abirl 2017

- Real Madrid Vs. Granada - 6 de mayo de 2017

- Bayern Múnich Vs. Real Madrid - 1 de mayo de 2018

- Real Madrid Vs. Granada - 5 de octubre de 2019

- Everton Vs. Brighton - 3 de octubre de 2020

- Everton Vs. Leicester - 27 de enero de 2021

- Colombia Vs. Uruguay - Mundial de Brasil 2014

- Colombia Vs. Chile - Eliminatorias al Mundial de Rusia

- Colombia Vs. Perú - Eliminatorias al Mundial de Rusia