“No se merece la renovación”: sentencian en la Premier a Yerry Mina

Yerry Mina vive un difícil capítulo en el Everton por la constancia en las lesiones que le han impedido la continuidad y que podrían acabar con su contrato, al menos así lo quieren en el país inglés que se ha vuelto bastante exigente con los resultados de la Premier League.

Vea también: Nuevo 'viajado' para James: "Sus abrazos se veían artificiales"

En las últimas horas, las declaraciones de un ex futbolista muy importante para ese país han sido tendencia, pues es enfático en la necesidad de salir del colombiano que le ha dado poco o nada al club.

Se trata de Gabriel Agbonlahor, quien hizo parte de la Selección de Inglaterra y que confesó para Football Insider que no creía que "Yerry Mina se merezca un nuevo contrato. Si los jugadores son propensos a lesionarse, hay que deshacerse de ellos".

"Tienes que hacer lo mejor para el club. Los defensas centrales necesitan estar en forma en todo momento" agregó el futbolística histórico.

Le puede interesar: [Video] Quintero con sello olímpico; golazo en la Copa Argentina

Por otro lado, hizo énfasis en que "todos los clubes quieren firmar jugadores que no estén lesionados todo el tiempo. Yerry Mina siempre está lesionado, no le sirve al club cuando está lesionado. Cuando miras su historial de lesiones, no tendría sentido ofrecerle un nuevo contrato".

Dichas declaraciones han sido apoyadas por la mayoría de hinchas que han podido ver poco en la cancha a Mina, el mismo que sufrió una lesión en el primer partido de Premier para la temporada 2022-23, y su regreso es todavía una incógnita.