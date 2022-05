"No tiene un jugador de talla mundial": Arrigo Sacchi le baja el pulgar a Luis Díaz y compañía

Uno de los jugadores colombianos quien más se destaca en el 'viejo continente' es el extremo Luis Fernando Díaz, quien se ha adaptado de gran manera al estilo de juego de Liverpool.

No obstante, no todas las opiniones han sido positivas, pues hay quienes aún no le dan el visto bueno al jugador con pasado en Porto de Portugal.

Pues el italiano Arrigo Sacchi, quien aparece como uno de los entrenadores con más pergaminos por lo conseguido en la década de 1980, y en la actualidad se dedica a escribir en 'La Gazzetta dello Sport', dio su opinión de lo que es el Liverpool en el día de hoy.

De entrada, Sacchi habló de la actualidad de Inter de Milán, pues "está jugando un buen fútbol a nivel italiano, pero a nivel internacional no está ganando o solo gana una de cada 100 veces (ante el Liverpool en Anfield, por ejemplo)".

De tal forma, el director técnico manifestó que "debemos ser optimistas. Y un equipo que siempre tiene que perseguir el juego no puede ser optimista", dando cabida a su apreciación sobre Liverpool.

Y es que "el Liverpool no tiene un jugador de talla mundial. Cuando Salah estaba en Italia era un buen jugador, pero no de clase mundial", dando a entender que no aparece entre los mejores futbolistas del planeta.

Asimismo, Sacchi reconoció que "juegan a un ritmo y una intensidad muy altos (Liverpool)", hablando de las virtudes del plantel que dirige Jurgen Klopp.

Cabe recordar que debido a la buena acogida y desempeño que ha tenido Luis Díaz en el equipo 'red', han sido demasiados los comentarios positivos que ha recibido, pero se corrobora que según otras opiniones, le sigue faltando para dar el 'salto de calidad'.