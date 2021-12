Norwich vs Aston Villa: hora y canal de TV para ver a Dibu Martínez hoy martes

La Premier League se sigue jugando y en la fecha 17 se cruzan en el estadio Carrow Road, Norwich City y Aston Villa, que llega con la necesidad de sumar una nueva victoria para no perder de vista los puestos que le podrían dar un cupo a competencias europeas.

Por tal razón, el equipo que dirige Steven Gerrard tiene bajo los tres palos al argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien cuenta con la responsabilidad de evitar que su arco sea vulnerado en esta jornada.

Hay que decir que ‘Dibu’, en los 15 partidos disputados, ha recibido 22 goles, pero ha sacado en cuatro ocasiones su pórtico en cero.

Aston Villa llega a este compromiso en la posición 13 con 19 puntos, mientras que Norwich está en la casilla 20 y tiene diez puntos.

NORWICH VS ASTON VILLA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Norwich vs Aston Villa se puede ver en ESPN2 y Star+. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 8:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Argentina: 4:45 pm

México: 2:45 pm

Estados Unidos: 2:45 pm (este), 11:45 am (pacífico)