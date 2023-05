"Nos bebimos todo el alcohol de Manchester": la confesión de Guardiola tras el título del City

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, realizó una curiosa confesión luego de la ratificación del título de la Premier League el pasado sábado cuando Arsenal (su principal perseguidor) perdió por la fecha 37.

Y es que el entrenador del City aseguró que en el plantel se bebieron "todo el alcohol de Manchester" para celebrar el título de liga que levantaron ante Chelsea el domingo que pasó (cuando jugaron en el Etihad Stadium).

El técnico español explicó las celebraciones que tuvieron lugar el pasado domingo, tras empatar este miércoles contra el Brighton & Hove Albion en su penúltimo partido en la Premier League y dio detalles de los 'alocados' festejos.

"Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Manchester", ratificó el entrenador del principal candidato para ganar la Champions League.

"Aun así hoy el equipo estuvo bien y estoy encantado. No quiero que bajemos el nivel antes de la final de la FA Cup y la Champions", dijo Guardiola a la cadena británica BBC, invadido de emoción por lo que se avecina.

"Yo a las 22:30 estaba en la cama. Estaba agotado. Vi 'Match of the Day' y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo", añadió el entrenador español con su particular estilo y confirmando la confianza que siente en sus futbolistas.

Cabe recordar que este domingo el City cerrará la Premier League con un partido intrascendente ante el Brentford fuera de casa; posteriormente jugará la final de la FA Cup ante el United y luego luchará por la Champions ante Inter de Milán.