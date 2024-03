Nottingham Forest Vs Liverpool EN VIVO: Luis Díaz es titular

Dónde VER EN VIVO Nottingham Forest Vs Liverpool

El partido entre Nottingham Forest contra Liverpool por la fecha 27 de la Premier League se disputará este sábado 2 de marzo a partir de las 10:00 de mañana, hora colombiana. El compromiso se podrá VER EN VIVO a través de la señal de ESPN y Star+

Horarios:

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 10:00 A.M.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 12:00 P.M.

México: 9:00 A.M.

Estados Unidos ET: 10:00 A.M.

Estados Unidos PT: 7:00 A.M.