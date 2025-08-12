Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 12:31
Oficial: Jack Grealish deja el Manchester City y firma con rival directo de la Premier
El volante inglés fue perdiendo protagonismo en el equipo de Pep Guardiola.
El Manchester City ha hecho oficial la cesión al Everton del inglés Jack Grealish, que se convirtió en agosto de 2021 en el fichaje más caro de la historia de los 'Citizens' por unos 118 millones.
Según varios medios británicos, la cesión incluye una opción de compra de alrededor de 58 millones de euros que se antoja alta para un futbolista que el verano que viene habrá cumplido ya 30 años y solo tendrá una temporada restante en su contrato con los 'Sky Blues'.
Lea también: Muriel pide pista en la Selección Colombia tras recibir destacado premio en la MLS
En otras noticias: Luis Díaz no asistió al funeral de Diogo Jota y se despertó la polémica
Grealish fue perdiendo protagonismo en el Manchester City
El centrocampista, que tiene contrato hasta 2027 y que no fue incluido en la convocatoria para el reciente Mundial de Clubes, deja el Etihad Stadium tras cuatro temporadas y más de 150 partidos en las que consiguió tres Premier League, una FA Cup, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes y fue una pieza fundamental en el histórico triplete conseguido por el equipo de Pep Guardiola en 2023.
A sus 29 años, Grealish espera reencontrarse con el protagonismo que le faltó la pasada campaña en el Manchester City donde apenas disputó 1.500 minutos repartidos en 32 encuentros -solo 16 de ellos inició como titular- y aspira a regresar a la selección inglesa de cara al Mundial de 2026, después de confesar que el pasado verano se le “rompió el corazón” al quedar fuera de la convocatoria para la Eurocopa.
We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb— Everton (@Everton) August 12, 2025
Everton la abre las puertas al volante inglés
El extremo de 29 años lucirá el dorsal 28 en los 'Toffees', la misma camiseta que lucieron dos de sus ilustres predecesores, Wayne Rooney y Paul Gascoigne.
"Llega en el momento justo porque tiene experiencia, entiende la Premier League y todos somos conscientes del nivel al que es capaz de jugar", declaró el entrenador David Moyes.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2