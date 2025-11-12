Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 10:32
Oficial: Jhon Arias tiene nuevo técnico en Wolves; buscarán evitar el descenso
El equipo del volante colombiano no ha logrado sumar victorias en la presente Premier League.
El Wolverhampton Wanderers, el equipo donde milita el colombiano Jhon Arias y que de momento es colista en la presente Premier League, ha fichado al galés Rob Edwards como entrenador tras la destitución del portugués Vitor Pereira.
Edwards, que se dio a conocer al llevar al Luton Town a la Premier League, estaba dirigiendo al Middlesbrough y lo tenía segundo en el Championship (Segunda división inglesa), pero ha optado por saltar de categoría y llegar a un Wolves que lucha por no descender.
Rob Edwards, a cambiar el rumbo del Wolverhampton
Exfutbolista de los Wolves entre 2004 y 2008, Edwards asume la dirección técnica del colista de la Premier League con apenas dos puntos tras once jornadas disputadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación.
Todavía queda mucha competencia en la liga inglesa y Edwards lo sabe, por eso, espera que el equipo mejore para lo que resta del año y lo que será el remate del torneo en el primer semestre del 2026, donde jugadores llamados a ser protagonistas buscarán mostrar su mejor versión, como es el caso de Jhon Arias, que fue comprado por 15 millones de libras esterlinas en el pasado mercado de fichajes y que no ha podido anotar goles ni registrar asistencias.
Welcome back, Rob Edwards 🐺— Wolves (@Wolves) November 12, 2025
🗞️ https://t.co/wev3xlkSk0 pic.twitter.com/ayefCHi64R
Los Wolves deben pagar una cláusula por su nuevo entrenador
El 'equipo naranja' de la Premier League tendrá que pagar una compensación de alrededor de los 4 millones de euros al Middlesbrough por el fichaje del técnico Edwards.
Cabe recordar que, pese a la renovación de Vitor Pereira en los Wolves a inicios de esta temporada, el portugués fue despedido el pasado 2 de noviembre. Sin embargo, la mala racha de resultados acabó con la etapa del portugués, que les salvó del descenso en la temporada pasada, donde la derrota por 3-0 contra el Chelsea en la última jornada fue la gota que colmó el vaso.
