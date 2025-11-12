Cargando contenido

Jhon Arias, futbolista colombiano
Jhon Arias jugando en Wolverhampton
Premier League
Oficial: Jhon Arias tiene nuevo técnico en Wolves; buscarán evitar el descenso

El equipo del volante colombiano no ha logrado sumar victorias en la presente Premier League.

El Wolverhampton Wanderers, el equipo donde milita el colombiano Jhon Arias y que de momento es colista en la presente Premier League, ha fichado al galés Rob Edwards como entrenador tras la destitución del portugués Vitor Pereira. 
 
Edwards, que se dio a conocer al llevar al Luton Town a la Premier League, estaba dirigiendo al Middlesbrough y lo tenía segundo en el Championship (Segunda división inglesa), pero ha optado por saltar de categoría y llegar a un Wolves que lucha por no descender. 

Rob Edwards, a cambiar el rumbo del Wolverhampton

Exfutbolista de los Wolves entre 2004 y 2008, Edwards asume la dirección técnica del colista de la Premier League con apenas dos puntos tras once jornadas disputadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación. 

Todavía queda mucha competencia en la liga inglesa y Edwards lo sabe, por eso, espera que el equipo mejore para lo que resta del año y lo que será el remate del torneo en el primer semestre del 2026, donde jugadores llamados a ser protagonistas buscarán mostrar su mejor versión, como es el caso de Jhon Arias, que fue comprado por 15 millones de libras esterlinas en el pasado mercado de fichajes y que no ha podido anotar goles ni registrar asistencias.

Los Wolves deben pagar una cláusula por su nuevo entrenador

El 'equipo naranja' de la Premier League tendrá que pagar una compensación de alrededor de los 4 millones de euros al Middlesbrough por el fichaje del técnico Edwards. 
 
Cabe recordar que, pese a la renovación de Vitor Pereira en los Wolves a inicios de esta temporada, el portugués fue despedido el pasado 2 de noviembre. Sin embargo, la mala racha de resultados acabó con la etapa del portugués, que les salvó del descenso en la temporada pasada, donde la derrota por 3-0 contra el Chelsea en la última jornada fue la gota que colmó el vaso. 

