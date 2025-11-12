Oficial: Jhon Arias tiene nuevo técnico en Wolves; buscarán evitar el descenso

Rob Edwards, a cambiar el rumbo del Wolverhampton

Exfutbolista de los Wolves entre 2004 y 2008, Edwards asume la dirección técnica del colista de la Premier League con apenas dos puntos tras once jornadas disputadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación.

Todavía queda mucha competencia en la liga inglesa y Edwards lo sabe, por eso, espera que el equipo mejore para lo que resta del año y lo que será el remate del torneo en el primer semestre del 2026, donde jugadores llamados a ser protagonistas buscarán mostrar su mejor versión, como es el caso de Jhon Arias, que fue comprado por 15 millones de libras esterlinas en el pasado mercado de fichajes y que no ha podido anotar goles ni registrar asistencias.