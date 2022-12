Tal parece que la controversia por los gestos del arquero Dibu Martínez está lejos de llegar a su final. Lo hecho tras el título de Argentina en el mundial de Qatar 2022, cayó mal en gran parte del mundo.

Inglaterra no fue la excepción. El país en donde juega el portero argentino también ha reaccionado por sus infantiles gestos en la celebración, una vez recibió el trofeo del Guante de Oro por parte de la FIFA.

Vale recordar que Dibu Martínez juega en el Aston Villa y por ello su entrenador señaló que hablará con él para que dichas situaciones no se repitan en el equipo de Birmingham.

Por su parte, Graeme Sounees, legendario jugador del fútbol escocés, calificó al argentino de “vulgar payaso” en una columna escrita en el Daily Mail.

“Gran parte del debate posterior a la final de la Copa del Mundo se ha centrado en el comportamiento del guardameta argentino Emiliano Martínez durante la tanda de penaltis. Puedo aceptar esas payasadas, hasta cierto punto. Pero de lo que deberíamos hablar más es del grosero gesto que hizo tras recoger su trofeo de mejor portero del torneo”, dijo Souness.

“¿De verdad hay gente a la que le hace gracia algo así? Martínez se avergonzó a sí mismo y avergonzó a su país. Parecía un payaso vulgar. Si eso es por lo que quiere que se le recuerde, que Dios nos ayude a todos. Me gusta como portero, en Argentina y en el Aston Villa. Pero que piense que lo que hizo fue apropiado, es increíble”, añadió eu columna.

Remató diciendo sobre Dibu Martínez: “No entiendo por qué decidió hacer eso ante la mirada de todo el mundo ¿Qué respeto muestra por sus anfitriones? ¿Incluso por sí mismo? Quizá no le importe. Pues debería. No estará tan orgulloso en los próximos años. Lamentablemente, esa imagen forma parte ahora de la historia de la final”

¿Qué dijo Unai Emery por los gestos de Dibu Martínez en la final?

En la víspera, el técnico del Aston Villa, Unai Emery, había señalado que iba a hablar con el jugador la próxima semana “sobre algunas celebraciones” cuando el jugador se incorpore a los trabajos con el equipo de la Premier League.

Por su parte, la ministra francesa de los deportes, Amelie Oudea, consideró “vulgar e inapropiado'' el comportamiento del guardameta: “son ganadores poco elegantes. Hay burlas inapropiadas y actos racistas inaceptables. Emiliano Martínez es bastante patético”.