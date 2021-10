Pep Guardiola, sobre el nuevo rico Newcastle: "Los aficionados parecen contentos"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no entró en valoraciones sobre la adquisición del Newcastle United por parte de un fondo saudí y solo dijo que "los aficionados parecen contentos".



El técnico español atendió a los medios este viernes, por primera vez desde que el Newcastle fuera comprado por un fondo extranjero, como ya le ocurrió al Manchester City hace más de una década.



Puede ver: Sterling se pone en el mercado y pone en alerta a Manchester City



"Parece que los aficionados del Newcastle están contentos. Una empresa ha tomado el control del club y la gente está feliz. Yo no sé las razones por las que se ha tomado esta decisión", dijo Guardiola en rueda de prensa.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló sobre las palabras de Raheem Sterling, dejando caer una salida del equipo, y dijo que quiere que todos sus futbolistas estén contentos, y que si no lo están, pueden irse.



Sterling, que esta temporada solo ha sido titular una vez en la Premier League, aseguró en una entrevista que está dispuesto a jugar en otro país si surge la oportunidad, dejando entrever que no está contento con su situación actual en el equipo.



"Raheem es jugador nuestro y espero que sea muy importante para nosotros. Algunos jugadores quieren jugar todo el tiempo, pero no puedo asegurarles eso. Todos saben que van a tener oportunidades, porque va a haber minutos. Yo no juego solo con 11 jugadores", explicó Guardiola.



"Pero lo que quiero es que Raheem y todos estén contentos. Tienen que estar encantados de estar en el club. Si no lo están, pueden tomar la decisión que más les convenga. Lo entiendo totalmente. Yo fui jugador y quería jugar siempre, así que esto no es una excepción", añadió Guardiola.

Lea también: “Ni Guardiola hace tantas rotaciones como América. Esa cambiadera no da resultados”



Sterling, que llegó al City procedente del Liverpool en 2015, tiene contrato con los ingleses hasta 2023.