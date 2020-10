Pep Guardiola y lo ocurrido con el 'Kun' Aguero

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó este sábado en rueda de prensa, tras el empate de su equipo frente al West Ham (1-1), que el delantero argentino Sergio "Kun" Agüero sufrió una lesión muscular.

El técnico español declaró que, en concreto que el delantero del Manchester City se ha dañado "los isquiotibiales" y que habrá que esperar a este domingo para conocer el "alcance" de la lesión.

Además, enumeró todos los problemas que ha tenido su equipo desde que comenzó la temporada y aclaró que es un escenario con el que tiene que convivir.



"La realidad es que tuvimos cuatro de cinco muchachos con COVID. No tuvimos tiempo para las recuperaciones. Gabriel se lesionó en el primer partido. Sergio estuvo fuera durante cuatro meses. Kevin también ha estado lesionado. Gündogan regresó después de tener COVID. Para jugar cada tres días necesitas toda la plantilla. No tener toda la plantilla hace las cosas más difíciles", explicó.

Guardiola dejó claro que esos inconvenientes no son "la razón" de que el Manchester City no haya comenzado con buen pie el curso después de acumular dos derrotas, dos victorias y un empate en los cinco partidos que ha disputado. Sin embargo, sí indicó que son datos que pone "encima de la mesa" porque son "una realidad".



"Ahora tenemos que recuperamos y pensar en el próximo partido de la Champions League (frente al Olympique Marsella a domicilio el próximo martes), añadió.

Por último, describió como vio el partido que empató 1-1 ante el West Ham: "Empezamos muy bien después de encajar un gol en la primera ocasión que tuvieron. Después, no pudimos encontrar el pase. Tuvimos posibilidades al final, tres o cuatro de las cuales no pudimos convertir gracias a su portero, Fabianski", concluyó.